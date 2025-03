Obras Comentadas discute amor e liberdade criativa com Fausto Prado e Caetano Silveira

O Obras Comentadas, projeto que discute grandes trabalhos da música popular brasileira, receberá os compositores Fausto Prado e Caetano Silveira na tarde deste sábado (15), para realizar uma análise do disco Tantos e Diversos, lançado em 2024. A partir das 16h, o Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (rua Germano Petersen Júnior, 250) sediará um bate-papo entre os artistas, que também será disponibilizado no canal do YouTube do músico Felipe Antunes.

Na discussão, os artistas deverão fazer uma análise mais aprofundada das temáticas abordadas no novo disco. Questões como amor, liberdade criativa e diversidade, serão alguns dos tópicos analisados ao longo do bate-papo. Além disso, os compositores também pretendem conversar acerca dos bastidores da produção do trabalho, que foi gravado no Estúdio Transcendental, na capital gaúcha.

O disco Tantos e Diversos foi realizado como uma celebração pelos artistas, que tinham como objetivo comemorar seu aniversário de duas décadas de parceria musical. No álbum, Prado e Silveira procuraram contemplar toda a sua trajetória, inserindo os maiores sucessos de cada uma de suas eras musicais.