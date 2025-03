Quarto Distrito celebra St. Patrick's Day em festa neste sábado

O Maior St. Patrick’s de Porto Alegre, evento promovido pela Combo Agência, retornará à capital gaúcha para mais uma edição neste sábado (15). A festa, que tem inspiração na celebração tradicional irlandesa realizada em homenagem à São Patrício, acontece desde 2019 na cidade de Porto Alegre e, desta vez, será realizada na rua Álvaro Chaves, no Quarto Distrito do município.

Na edição de 2025, o evento pretende contar com uma programação diversificada, que inclui uma série de atrações musicais e gastronômicas. Entre os shows que serão realizados, encontram-se o Baile do Finna, realizado pelo DJ Finna, que deve conter os maiores sucessos do funk dos últimos anos, a apresentação do grupo Showdi, que tocará faixas icônicas do pagode, e o concerto da banda Highlab, que irá apresentar clássicos do hip-hop e do pop dos anos 90 e 2000.

Atraindo um público expressivo nos anos anteriores, a festa de rua está organizada para receber cerca de 20 mil pessoas na edição de 2025. A entrada, por sua vez, poderá ser realizada através do acesso por um QR Code, disponibilizado no aplicativo Balada.