MV Bill realiza show de lançamento de novo disco 'Na Visão do Morador'

O Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) receberá uma apresentação do cantor MV Bill, nesta sexta-feira (14). A partir das 23h, a casa de shows sediará o lançamento de Na Visão do Morador, o novo álbum musical produzido pelo artista, que é um dos maiores nomes da cena do hip-hop nacional atualmente.

Com um repertório que pretende contemplar todos os momentos da carreira do artista, o concerto deverá contar com faixas do novo álbum, como Movimento Estranho e Traumas, somadas a sucessos mais antigos, como as canções Soldado do Morro e Estilo Vagabundo. Além do cantor, o show também terá a presença de uma banda completa, com bateria, baixo, saxofone e DJ, e da rapper Kmila CDD, que realizará uma participação especial.

Lançado em 2024, o álbum Na Visão do Morador representa o 15° trabalho de estúdio publicado pelo rapper MV Bill. Em suas composições, que contam com colaborações de artistas como MC Smith e MC Bobô, o cantor procura se aprofundar nas vivências e no cotidiano experienciado pelos moradores da periferia brasileira. Através de misturas de sons e ritmos variados, a ideia do disco é proporcionar visibilidade e dar voz às comunidades que muitas vezes são esquecidas dentro do país.