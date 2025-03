Camila Vergara promove oficinas de dança contemporânea

Neste sábado (15), terá início uma nova temporada da oficina de dança Corpo Expressivo, promovida pela artista Camila Vergara. Os encontros, que ocorrerão sempre das 10h às 12h no Instituto Ling de Porto Alegre (rua João Caetano, 440), terão como temática artística o estudo dos cinco elementos naturais: água, fogo, terra, ar e éter.

Graduada em Teatro pela UFRGS, a professora Camila Vergara atua em trabalhos que exploram a intersecção entre a dança e as artes cênicas. Nesse sentido, os encontros promovidos pela artista pretendem proporcionar ao público uma experiência interativa, com a intenção de estimular a consciência e a expressão corporal dos participantes. Através de práticas baseadas na improvisação, as aulas deverão explorar diversos aspectos do movimento e da dança contemporânea.

Os encontros estão programados para ocorrer sempre aos sábados, uma vez por mês. Além desta semana, no dia 15 de março, o grupo também poderá participar de aulas nos dias 26 de abril, 31 de maio, 16 de agosto e 6 de setembro. As inscrições deverão ser realizadas através do site do Instituto Ling, e não é necessário possuir conhecimento prévio em danças para frequentar a oficina.

É possível adquirir as entradas separadamente, no valor de R$60 por cada encontro, ou optar pelo passaporte completo da programação, que custa R$250. A oficina é destinada para maiores de 18 anos.