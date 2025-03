OSPA anuncia programação especial para o ano de 2025

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) deve estrear sua temporada de apresentações de 2025 nesta sexta-feira (14). Fundada no ano de 1950, a instituição de música instrumental localizada na capital gaúcha representa uma das mais antigas de todo o País. Para celebrar o marco de seu aniversário de 75 anos, a orquestra divulgou, na última segunda-feira (10), uma nova programação especial com cerca de 90 concertos, que deverão ser realizados ao longo dos próximos meses.O primeiro concerto da agenda contará com a participação da harpista russa Ekaterina Dvoretskaya, convidada especial que realiza sua estreia nos palcos brasileiros nesta sexta-feira. A partir desta data, estará aberta a venda de ingressos para todas as apresentações da orquestra realizadas ao longo dos meses de março, abril e maio. Os bilhetes devem estar disponíveis para aquisição no Complexo Cultural Casa da OSPA (av. Borges de Medeiros, 1501), e também virtualmente, através da plataforma Sympla. Algumas das novidades presentes na temporada incluem homenagens a compositores relevantes, lançamentos de obras e realização de concertos no interior do Rio Grande do Sul, dedicados à celebração dos 150 anos da Imigração Italiana no Brasil. Além disso, outro aspecto que receberá destaque nesta nova fase da instituição é a ideia de procurar atingir a totalidade da comunidade, não apenas uma parcela da população: o objetivo é trazer canções de qualidade, que também incluam peças conhecidas e familiares aos ouvidos daqueles que nunca tiveram contato com músicas de concerto. O maestro e diretor artístico da OSPA, Manfredo Schmiedt, ressalta, ainda, o caráter variado da programação. De acordo com ele, existe o intuito por parte da instituição, de valorizar igualmente compositores gaúchos, brasileiros e internacionais. "Vamos ter solistas e maestros da casa, assim como de outros lugares do mundo, e vamos ter diversos instrumentos que vocês enxergam de longe na orquestra, mas que vão poder enxergar bem de pertinho como solistas", conta o musicista.A Escola de Música da OSPA também passará por modificações na temporada que vem pela frente. A partir de 2025, será lançada a Academia de Música Clássica, que terá como objetivo principal atender as necessidades de alunos de nível avançado, que já possuam um conhecimento mais aprimorado com relação aos conceitos estudados.Além disso, pela primeira vez na história, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre contará com o oferecimento de auxílio financeiro para integrantes da OSPA Jovem. De acordo com a Secretária de Cultura Beatriz Araújo, será disponibilizado um total de 80 bolsas, destinadas para alunos da instituição. "Na Escola de Música, que passa a contar com uma academia, nós vamos conseguir reter esses talentos que muitas vezes perdemos para outros lugares por falta de incentivos, por falta de condições. São alunos que já estudam na Escola de Música da OSPA e que serão beneficiados com essas bolsas, possibilitando que eles permaneçam por mais tempo conosco e evitando assim a evasão", explica Beatriz.