Novo espetáculo do Theatro São Pedro relembra a trajetória do grupo Paralamas do Sucesso

O espetáculo VITAL, o musical dos Paralamas chegará à cidade de Porto Alegre ao longo deste final de semana. Com apresentações realizadas na sexta-feira (14), no sábado (15) e no domingo (16) no Theatro São Pedro (praça Marechal Deodoro, s/nº), a peça iniciará sua turnê nacional, após ter conquistado sucessos de bilheteria no Rio de Janeiro. Idealizada pelos gaúchos Gustavo Nunes e Marcelo Pires, a montagem pretende contar a história da banda Paralamas do Sucesso, que, no ano de 2025, completa mais de quatro décadas de amizade e músicas compartilhadas.Além de falar sobre a trajetória musical do grupo que marcou profundamente a cena musical brasileira do final do século XX, a obra pretende realizar uma discussão sobre amizade, e as relações interpessoais presentes entre os membros do grupo. Por isso, a produção também procurou ser realizada com a aprovação dos integrantes da banda.De acordo com o idealizador Gustavo Nunes, a ideia da peça foi focar no conteúdo genuinamente brasileiro, sem tentar encenar musicais estrangeiros. "O espetáculo conta com o aval da banda, que acompanhou tudo, desde a ideia inicial, passando pela criação do texto e a seleção do elenco principal. Levar aos palcos um espetáculo com esse teor, é, sobretudo, valorizar a nossa memória cultural”, explica. As apresentações na capital gaúcha ocorrerão às 20h na sexta-feira, às 16h e às 20h no sábado e às 18h no domingo. Os ingressos para as sessões estão disponibilizados no site do Theatro São Pedro, com valores que variam entre R$42,00 e R$180,00.