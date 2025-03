Di Ferrero realiza concerto em Porto Alegre neste final de semana

O artista Di Ferrero se apresentará neste sábado (15) em Porto Alegre, em novo show da sua turnê Outra Dose Tour. O show no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) deverá ter início às 20h30min, com a abertura do espaço ocorrendo às 19h.Conhecido por ter feito parte da banda NX Zero desde sua formação em 2004, o artista Di Ferrero alcançou uma posição de prestígio diante do público popular. Desde que iniciou sua carreira solo, há mais de sete anos, o cantor conta com uma expressiva legião de fãs, que apoiam e acompanham seu trabalho. No repertório do show deste sábado, estarão presentes sucessos de seu último álbum, como as faixas Uma Bad Uma Farra, Um Brinde e Aonde é o Céu. Sua banda, por sua vez, deve ser formada Ricky Machado na bateria, Bruno Genz na guitarra e Johnny Bonafé no baixo.De acordo com o artista, o concerto realizado no Bar Opinião significa muito para ele, tanto pelas canções, quanto pelas pessoas que estarão ao seu lado. "Tenho muita intimidade musical e pessoal com a galera que vai para a estrada comigo, tenho certeza de que vai ser incrível. Não vejo a hora de encontrar vocês", afirma Di Ferrero.