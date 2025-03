Vermelho Vinil e Marmota Jazz realizam show conjunto neste sábado (15)

O espaço Grezz (rua Almirante Barroso, 328) receberá neste sábado (15), a partir das 21h, o trio musical Vermelho Vinil e a banda instrumental Marmota Jazz, que já realizaram colaborações em conjunto anteriormente e agora organizam um novo concerto para firmar sua parceria. Formado por Mariana Junges, Juliano Barreto e Wesley Araújo, o grupo Vermelho Vinil foi criado a partir do desejo de produzir releituras de canções de sucesso, adaptando-as para um som retrô, que remete ao de um disco de vinil. A banda Marmota Jazz, por sua vez, é dedicada ao jazz, e conta com a presença de múltiplos instrumentos, como bateria, guitarra, piano e contrabaixo. Entre os integrantes do grupo, os artistas que participarão do concerto deste sábado serão André Mendonça, Marquinhos Fê, Leonardo Bittencourt e Pedro Moser.Os ingressos para o concerto estão disponíveis na plataforma Sympla, com valores de R$ 80,00 para bilhetes inteiros e R$ 40,00 para meia entrada.