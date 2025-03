Plataforma virtual de música divulga projetos da cena autoral gaúcha

Idealizada pelo artista Jaydson Gomes, a Novo Rock Gaúcho é uma plataforma estruturada com o objetivo de dar visibilidade para produtores de música autoral no estado do Rio Grande do Sul. A iniciativa, que visa compilar informações sobre artistas gaúchos que têm dificuldade de encontrar meios para divulgar seus trabalhos, já conseguiu reunir um número de aproximadamente 130 registros. Além do seu fundador, o projeto também conta com o trabalho do jornalista Homero Pivotto Jr., que atua nas áreas de gerenciamento e curadoria de conteúdo do site. Apesar de levar o rock em seu nome, a iniciativa busca contemplar e oferecer espaço para artistas de inúmeros gêneros musicais, transitando entre pop, rap, MPB, blues, jazz e quaisquer combinações sonoras possíveis. Pivotto explica que a plataforma é, acima de tudo, um espaço criado por pessoas da cena musical para pessoas da cena musical. "Funciona como catálogo. Pode parecer simples e talvez até óbvio, mas que no momento faz sentido para termos noção de o que está sendo feito nestes pagos musicalmente. É uma ferramenta de busca não só para quem toca, mas também para ouvintes, colegas de imprensa, produtores de eventos e casas de show”, conta o jornalista. Para os artistas interessados em integrar o projeto, é possível realizar o envio de parte do seu material através de um link disponibilizado na própria plataforma. Além disso, divulgações de eventos culturais e shows musicais também podem ser adicionados ao portal, mediante inscrição pelo site.