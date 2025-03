Noite do Tango presta homenagem à cultura argentina no restaurante Pobre Juan

O restaurante Pobre Juan, localizado na praça de alimentação do Barra Shopping Sul (av. Diário de Notícias, 300), promoverá, pela primeira vez em 2025, uma edição da sua tradicional Noite do Tango nesta sexta-feira (14). O evento, realizado com o objetivo de celebrar a cultura argentina, pretende unir uma série de atrações musicais e gastronômicas, tradicionais da cultura do país vizinho.A principal atração da noite será uma apresentação de tango com os bailarinos da Cia de Dança Cleber Borges, que terá início às 19h30min. Além disso, a dança estará acompanhada de música ao vivo, com os artistas Roberto Pinheiro no piano e Carlittos Magallanes, que se apresentarão ao longo da noite.Quanto às atrações gastronômicas, será oferecida uma série especial de cortes de carne argentinos, somados a uma seleção de vinhos elaborada para harmonizar com os pratos. Para realizar reservas, é possível entrar em contato através dos números 51 3500-2525 e 51 98453-8908.