Cláudia Laitano lança terceiro livro de crônicas em Porto Alegre

A jornalista Cláudia Laitano voltará à cidade de Porto Alegre para realizar o lançamento de seu novo livro Recado dos dias, da editora Libretos. Nesta quarta-feira (12), a escritora estará presente na livraria Paralelo 30 (rua Vieira de Castro, 48), às 19h, para participar de um bate-papo relacionado com sua nova obra. Além de representar uma divulgação do trabalho, o evento também constitui parte integrante do Festival Rastros de Verão, programação literária que está acontecendo em diversos espaços da capital gaúcha.



Com edição e design gráfico de Clô Barcellos, o livro representa a terceira coletânea de crônicas escritas pela jornalista Cláudia Laitano. Desta vez, os trabalhos escolhidos foram todos publicados no jornal Zero Hora dentro dos últimos dez anos, e realizam a tentativa de compor uma espécie de retrato do Brasil da última década. Nas páginas da obra, são abordadas temáticas como as manifestações de 2013, a ascensão da extrema direita e o surgimento da pandemia da COVID-19.



Para a jornalista Diana Corso, os trabalhos que dão forma ao livro são caracterizados como um produto de seu próprio tempo, e não tem receio de envelhecer. "Esses recados dos dias contêm arrebatamentos, essenciais à prática da crônica. Ela é atenta às grandes coisas pequenas. Quanto aos grandes problemas, os textos não se furtam de encarar as roubadas em que estamos metidos: o clima geral de paranoia ressentida; as tristezas da pandemia e o desgoverno em que ela ocorreu; a obsessão pública em barrar os direitos das mulheres. Quando nos sentimos perdidos, a bagagem intelectual da autora nos contextualiza, mapeando o caos", observa.