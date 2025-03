Festival de Cinema de Gramado tem inscrições abertas até 30 de março

Nesta segunda-feira (10), foram abertas as inscrições para as mostras competitivas brasileiras que desejam participar do 53º Festival de Cinema de Gramado. O evento, que está marcado para acontecer entre os dias 13 e 23 de agosto em 2025, vai selecionar até longas-metragens, cinco filmes documentais e doze curtas-metragens brasileiros. Os interessados podem inscrever suas obras através do site do festival, até o dia 30 de março.Para integrar a seleção, os longas-metragens ficcionais e documentais inscritos devem, necessariamente, ter sido produzidos por empresas produtoras nacionais independentes, e finalizados a partir de maio de 2024, além de não poderem ter sido exibidos comercial ou publicamente no Brasil até o momento. Os curtas, por sua vez, devem obrigatoriamente ser inéditos do estado do Rio Grande do Sul. Neste ano, os filmes passarão pela curadoria do professor e crítico de cinema Marcos Santuário, do ator e diretor Caio Blat e da atriz Camila Morgado, que ocupará o posto pela primeira vez em 2025.