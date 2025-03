Nova temporada do programa 'Sobre Nós' estreia nesta quinta-feira (13)

O programa Sobre Nós, da emissora TVE, irá inaugurar sua nova temporada nesta quinta-feira (13), que terá como temática os rumos futuros do Carnaval no estado do Rio Grande do Sul. Na edição de estreia, a jornalista Clarissa Lima estará entrevistando Cleber Tavares, o presidente da União das Escolas de Samba de Porto Alegre (UESPA), e Vinícius Brito, um especialista em questões carnavalescas. Além de falar sobre o futuro do Carnaval gaúcho, a nova temporada também continuará abordando temas como diversidade, cidadania e direitos humanos, que constitui sua marca registrada. De acordo com a jornalista Clarissa Lima, idealizadora do programa, o objetivo da nova edição também será dar voz à pautas e pessoas que, normalmente, não obteriam espaço dentro da mídia tradicional. "Nesse contexto, o Carnaval, por se tratar da maior festa popular, será pautado como algo que vai além de um espetáculo e, sim, como um evento que tem relevância social e econômica", afirma ela. A nova temporada do Sobre Nós, será exibida todas as quintas-feiras, às 21h, no canal 7 da TV aberta. Além disso, também é possível acessá-la através do serviço de streaming e do canal do YouTube da emissora TVE.