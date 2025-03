Rancho Tabacaray une música latina e gauchesca em apresentação para celebrar Mês da Mulher

Nesta quinta-feira (13), a partir das 18h, o Rancho Tabacaray (av. Vicente Monteggia, 2770) promoverá mais uma vez o seu tradicional evento Noches de Canto y Fuego, que busca proporcionar ao público uma noite que simboliza a união de música e gastronomia. Em sua mais nova edição, o evento deve contar com uma série de atrações musicais, como o Grupo Mais Bah e Antônio Costaguta, o El Topador, que receberão as artistas Analise Severo e Bibiana Petek como convidadas especiais em suas apresentações.Desta vez, o Noches de Canto y Fuego optou por integrar mais vozes femininas às suas apresentações, como uma tentativa de realizar uma celebração especial ao Mês Internacional da Mulher. A ideia do show é demonstrar o talento feminino, principalmente quando se fala no som latino-americano e gauchesco, que domina as performances realizadas no local.