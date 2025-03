Espaço 373 comemora aniversário de oito anos com programação especial

O projeto Novas Vozes do 373 estreará nesta quinta-feira (13), com uma apresentação da cantora mirim Camila Lemos, de 16 anos de idade. No evento de abertura, que deve ter início às 21h, a artista pretende apresentar um repertório muito diverso, que mescla uma variedade de gêneros musicais como o soul music, o R&B e o pop. A programação, por sua vez, se estenderá até o dia 15 de março, com uma série de atividades programadas para celebrar o aniversário de oito anos do Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373). Dando sequência à programação, na sexta-feira (14), quem sobe ao palco da instituição é o cantor e compositor Marcelo Corsetti, que realizará o lançamento de seu novo álbum PHYRA, gravado ao vivo no Espaço 373. Em seu show, o artista promete tocar canções que bebem das raízes do jazz e da música gaúcha, realizando uma união entre os dois ritmos.Para fechar a programação, no dia 15 de março, o pianista Tiago Costa e o flautista e saxofonista do grupo Pau Brasil, Teco Cardoso realizarão último concerto do projeto. Nesta data, a setlist contará com clássicos que vão de Villa-Lobos a John Williams, em uma tentativa de mesclar as melodias de canções eruditas com a tradição da música popular. Os ingressos para todas as apresentações já estão disponíveis para ser adquiridos antecipadamente através do site do Espaço 373 e os valores variam entre R$ 35,00 e R$ 120,00 reais, conforme o evento e o setor escolhidos.