Bando de Brincantes apresenta espetáculo infantil com entrada gratuita

O espetáculo A Desconhecida Lenda de Maculelê terá uma temporada de quatro apresentações ao longo do mês de março, realizadas em diferentes escolas públicas da cidade de Porto Alegre. Além disso, o Bando de Brincantes, grupo que realiza atividades lúdicas com o público infantil, também promoverá uma série de sessões gratuitas da montagem, abertas para o público geral. Essas últimas devem ocorrer todos os domingos às 17h, do dia 16 de março a 13 de abril, na Praça Brigadeiro Sampaio (rua General Portinho).Durante todas as suas apresentações, a montagem contará com ferramentas que permitem acessibilidade para pessoas com deficiência, resultados de uma pesquisa realizada pela diretora do trabalho sobre Audiotransposição Poética. Após todas as sessões, a peça também terá um momento de Troca de Saberes, em que as crianças poderão conversar com o Bando de Brincantes sobre o espetáculo e experimentar movimentos e canções tradicionais do Maculelê.Dirigida e escrita pela dramaturga Viviane Juguero, a trama de A Desconhecida Lenda de Maculelê acompanha um grupo de quilombolas que, através de versos de slam, contam a história de como surgiu e se originou o Quilombo Ominira, local onde essa comunidade vive até os dias de hoje. Destinado para crianças, o espetáculo aborda sua narrativa de forma lúdica, em busca de mostrar e ensinar para o público infantil sobre o heroísmo e a resistência dos povos que foram escravizados no Brasil.