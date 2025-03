Projeto CineMaterna leva exibição especial de 'Conclave' ao BarraShoppingSul

O CineMaterna realizará mais uma sessão de cinema no Barra Shopping Sul (av. Diário de Notícias, 300) nesta quarta-feira (12). Desta vez, na exibição destinada a famílias com bebês de até 18 meses, será apresentado o longa-metragem Conclave, às 14h10min.O CineMaterna é uma iniciativa que proporciona sessões adaptadas para que bebês com menos de um ano e meio de vida possam estar presentes. Alguns dos seus diferenciais incluem o ar-condicionado ameno dentro da sala, os filmes com som mais baixo e a presença de trocadores no cinema, equipados com fraldas e lenços umedecidos.Nesta quarta-feira, o escolhido para ser apresentado foi o filme Conclave, que levou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado em 2025. A narrativa acompanha o processo de seleção de um novo comandante da Igreja Católica, quando o decano Thomas Lawrence reúne um grupo de cardeais para eleger o sucessor do papa, que acabou de falecer.Na edição de Conclave do CineMaterna, as dez primeiras famílias que chegarem na sessão com bebês de até 18 meses ganharão um ingresso de cortesia. Apesar de ser gratuita a entrada para crianças com menos de dois anos, um dos pais poderá ganhar o bilhete sem pagar também.