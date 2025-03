Editora UEBA lança obra sobre aceitação destinada ao público infantil

A obra literária Meias Histórias ou Histórias de Meias, escrita por Aline Zilli e Jonas Picolli, será lançada neste domingo (9), pela editora UEBA. A narrativa, destinada especialmente ao público infantil, pretende demonstrar histórias inovadoras aos leitores, acompanhadas por mensagens de carinho e respeito transmitidas aos pequenos. Com ilustrações do artista Fredy Varela, a obra de 44 páginas traz histórias de meias em uma gaveta, que conversam umas com as outras sobre aceitação, ensinamentos e afeto. A artista Aline Zilli e o dramaturgo Jonas Piccoli, que assinam o livro, explicam que a ideia é dar, para cada uma das personagens, uma perspectiva única sobre suas experiências. "Cada história deste livro nasce de uma observação sensível: as meias que se perdem, as que resistem ao tempo, as que enfrentam o desgaste e aquelas que são diferentes, encontram maneiras de coexistir. Essas histórias nos ensinam grandes lições”, afirmam os escritores. Além disso, o livro também deve receber um evento de lançamento com entrada gratuita neste domingo (9), no Centro Cultural Moinho da Cascata (rua Henrique Riboldi, 69 - Caxias do Sul), na cidade de Caxias do Sul. Tanto de forma presencial no local, quanto através do site do Grupo UEBA Produtos Notáveis, é possível adquirir um exemplar da obra no valor de R$40,00.