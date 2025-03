UFRGS recebe mostra gratuita de tapeçarias que exploram paisagens da capital

A partir desta segunda-feira (10), o Centro Cultural da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333) receberá a mostra Portoalegrismo: a soma de todos os bairrismos, que reúne cinco obras de artistas têxteis com temáticas de cenários da capital gaúcha. A visitação gratuita estará aberta durante todos os dias úteis da semana, das 9h às 19h, até o dia 3 de abril.



As obras resultam de um trabalho coletivo, desenvolvido ao longo de três anos, e foram produzidas tanto com técnicas de tapeçaria, quanto de recorte à bordado, procurando retratar paisagens e locais importantes para a cidade de Porto Alegre. O projeto foi coordenado por Maria Rita Webster, com supervisão da artista Dinorá Bohrer Silva.



Após a exposição, as obras serão cedidas para a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, do Instituto de Artes da UFRGS. A doação deve ser marcada por uma conversa com as artistas que participaram da criação da mostra, que ocorrerá na Sala Laranjeira do Centro Cultural, às 16h30min do dia 26 de março.