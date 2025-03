Margs lança catálogo de exposição sobre a enchente

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) lançará, neste sábado (8), o catálogo da sua nova exposição Post scriptum - Um museu como memória. Das 10h às 12h da manhã da publicação, os participantes poderão receber exemplares do livro de modo gratuito e, após o evento, eles estarão sendo vendidos pelo valor de R$ 65,00.O lançamento, que se encerrará neste domingo (9), pretende proporcionar um momento de confraternização entre os trabalhadores do Margs e o público visitante. O catálogo oferecido, por sua vez, apresenta um total de 252 páginas e narra a trajetória do Museu de Arte no enfrentamento da enchente que assolou o estado do Rio Grande do Sul 2024, sete meses depois dele ter sido inundado.Através de imagens da exposição artística que marcou a reabertura do MARGS, somados à presença de textos críticos e infográficos, o catálogo pretende relembrar a história dos acontecimentos do último ano. A obra, acima de tudo, proporciona um contexto para a construção de futuras medidas preventivas, para que a tragédia no espaço cultural não se repita.