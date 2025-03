'Confesso que Capitu' reconta o clássico de Machado de Assis a partir da visão feminina

O Clube do Professor Gaúcho (av. Guaíba, 1260) contará com uma sessão especial do espetáculo Confesso que Capitu, neste sábado (8), às 17h. Sediada no Salão Thereza Noronha da instituição, a apresentação faz parte de uma programação diversificada, promovida com o objetivo de celebrar o Dia Internacional da Mulher. Além da peça, a agenda contará com uma série de outras atrações gastronômicas, artísticas e culturais organizadas no local, como uma feira de artesanato, um desfile de moda e a presença de food trucks com alimentos.Inspirada no clássico escrito por Machado de Assis, a peça Confesso que Capitu é constituída por um monólogo da icônica personagem de Dom Casmurro. Em uma releitura contemporânea da narrativa, o espetáculo é uma apresentação da trama do livro, desta vez na visão de Capitu, passando pelo início e o fim de seu casamento com Bentinho. A montagem está em cartaz há mais de 21 anos no Brasil e, nesta edição, será estrelada pela atriz Elisa Lucas e dirigida por Roberto Birindelli. Para assistir ao espetáculo, os ingressos estarão disponíveis através dos contatos 51 3248-5710 e 51 3248-4244, ou pelo número de Whatsapp do clube 51 98906-5114. Para as mulheres associadas ao clube, os bilhetes estarão disponíveis gratuitamente, e para as da comunidade externa, o valor será de R$10. Os homens, por sua vez, deverão pagar um valor de R$20.