Centro Cultural da UFRGS traz primeira obra do projeto Grafite de Giz nesta temporada

A primeira edição de 2025 do projeto Grafite de Giz convidará a artista Laura Fróes para elaborar uma obra no painel de entrada do Centro Cultural da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333), ao longo da primeira semana de aulas da Universidade. Em conjunto com a designer Tatiana Sperhacke, a artista estará trabalhando no mural Temporariamente entre os dias 10 e 13 de março, no local, a partir das 9h da manhã. A obra concebida por Laura e desenvolvida ao lado de Tatiana nasceu há mais de duas décadas, quando a idealizadora percebeu que a palavra temporariamente continha, dentro de si, outras 27 palavras. Dentro do painel, a artista procurou identificar todas elas com tamanhos e linhas diferentes.Além disso, a palavra central do mural também foi escolhida por seu significado. De acordo com Laura, o termo temporariamente, "conversa muito com uma ação que será apagada, como eram as lições que aprendíamos no quadro da escola e como a existência de cada um de nós". O painel ficará aberto à visitação até o dia 16 de maio, no térreo do Centro Cultural da UFRGS. Os interessados poderão frequentar o espaço das 9h às 19h em todos os dias úteis, e a exposição terá entrada franca para todo o público.