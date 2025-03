Morre Roy Ayers, músico de 'Everybody Loves the Sunshine', aos 84 anos

O músico Roy Ayers, pioneiro do jazz funk e considerado como "padrinho" do movimento neo soul, morreu nesta terça-feira (4), aos 84 ano, em Nova York. A informação comunicada nas redes sociais do artista de "Everybody Loves the Sunshine" nesta quarta (5).

"É com grande tristeza que a família do lendário vibrafonista, compositor e produtor Roy Ayers anuncia seu falecimento, ocorrido em 4 de março de 2025, na cidade de Nova York, após uma longa doença", afirmam.

Além de lançar dezenas de álbuns solo em quase 60 anos de carreira, Ayers colaborou com diversos artistas contemporâneos, como Mary J. Blige, Tyler, The Creator e Kanye West. Já tocou no Brasil, e, em 1965, inclusive tocou com Tom Jobim para o álbum "Jack Wilson Plays Brazilian Mancini".

Ayers ganhou maior visibilidade em 1973, ao escrever e produzir a trilha sonora do longa "Coffy", dirigido por Jack Hill e estrelado por Pam Grier. Nos anos 1970, lançou álbuns de sucesso com seu grupo, Roy Ayers Ubiquity, como "Mystic Voyage" (1975) e "Everybody Loves the Sunshine" (1976).

Seu legado persiste em músicas contemporâneas de hip hop e R&B. Seu último álbum foi "Mahogany Vibe", de 2004, com participações de Erykah Badu, Kamilah e Betty Wright.

Mais recentemente, Ayers participou de hits como "Find Your Wings" (2015), de Tyler, The Creator, e suas canções foram usadas em músicas de 50 Cent, Mary J. Blige, A Tribe Called Quest e Junior M.A.F.I.A.

No começo de sua carreira, trabalhou com o saxofonista Curtis Amy, o grupo de cool jazz The Jack Wilson Quartet e o flautista de jazz Herbie Mann. Seu primeiro álbum, "West Coast Vibes", foi lançado em 1963.

Nascido em Los Angeles, em 1940, Ayers era filho de uma mãe pianista e um pai trombonista. Ele começou a tocar vibrafone aos cinco anos, após receber um par de baquetas de Lionel Hampton, e também estudou piano, compôs e cantou no coral de sua Igreja em seus primeiros anos.

Roy Ayers deixa para trás sua esposa, Argerie, e seus filhos, Mtume and Ayana Ayers.