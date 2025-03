Grezz comemora 80 anos de Eric Clapton em show especial

O grupo Alexandre França Blues Band apresentará, nesta sexta-feira (7), o show Especial Eric Clapton, sediado no Grezz (rua Almirante Barroso, 328). O concerto, que deve ter início às 21h, será realizado em homenagem ao artista britânico, que comemora 80 anos em 2025, e contará com um repertório repleto de canções de diversos momentos da sua carreira.

Durante a noite, o grupo musical apresentará desde clássicos dos tempos em que o artista participava do grupo Cream, nos anos 60, até sucessos do rock dos anos 70, como Cocaine e Lay Down Sally. Além disso, também participarão da performance faixas como Tears In Heaven e Change the World, que foram utilizadas como trilha sonora em obras do cinema.

A banda que realizará o tributo, a Alexandre França Blues Band, é composta pelo cantor e compositor Alexandre França, ao lado dos instrumentistas Sergio Selbach, Ale Alles e Gustavo Laydner. Na apresentação desta sexta (7), será possível adquirir ingressos através da plataforma Sympla, em valores que variam entre R$20 e R$50.