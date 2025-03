Maria Alice apresenta sucessos da música nativista, tango e bolero no Rancho Tabacaray

O Rancho Tabacaray (av. Vicente Monteggia, 2770) promoverá uma programação especial neste domingo (9), que pretende comemorar o Dia Internacional da Mulher. Além do tradicional almoço de Fogo de Chão, o evento também contará com uma apresentação ao vivo e ao ar livre da cantora gauchesca Maria Alice. Os ingressos para participar das atividades, que tem início às 11h, poderão ser adquiridos através da plataforma Sympla, no valor de R$100 para adultos, R$100 para crianças de até dez anos e gratuitamente para menores de cinco anos.

A partir das 12h30, a artista Maria Alice iniciará sua apresentação, com um repertório repleto de canções provenientes do tango e do bolero. Aclamada criticamente, a cantora já participou do The Voice Kids Brasil, além de ter vencido mais de 70 prêmios em festivais de música nativista.

Apesar do concerto ser a atração principal da programação, também serão proporcionadas uma série de atividades e experiências gastronômicas para os frequentadores. A partir das 12h, os assadores servirão diversos cortes de carne selecionados preparados no fogo de chão, além de outros de pratos típicos que compõem a culinária gaúcha.