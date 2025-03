Morre Klaus Hee, ex-integrante da banda Dominó, aos 50 anos

Klaus Hee, ex-integrante da banda brasileira Dominó, morreu aos 50 anos devido a um câncer no intestino. Ele também trabalhou como assistente de palco de programas do SBT.

O velório foi até às 11h desta quarta (5), no Cemitério Gethsêmani Morumbi, em São Paulo.

O irmão do músico postou uma homenagem a ele nas redes sociais. "Sua caminhada até aqui foi intensa e e brilhante. Você nos deixou a lição de que temos que lutar pelos nossos sonhos até o último momento. Você fez muita diferença nesta terra e fará na glória de Deus. Descanse em paz", escreveu Klebber Hee.

A banda foi formada na década de 1980 por Gugu Liberato e fez sucesso no Brasil, mesmo com a mudança de cantores ao longo dos anos. Klaus fez parte do grupo de 2001 a 2002.

Em entrevista à Sonia Abrão em 2024, o cantor afirmou ter sido curado do câncer após cirurgia, mas que o tumor voltou como metástase na região do tórax. Ele também entoou versos da música "Baila Baila Comigo", um dos sucessos do grupo.

"Fiquei preocupado, mas sei que tenho um Deus maior e um hospital que cuida muito bem de mim."