Gabi Nogueira apresenta concerto gratuito em homenagem ao Dia da Mulher

Neste sábado (8), o Food Hall do Shopping Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80) receberá a cantora e compositora Gabi Nogueira, em uma apresentação que está marcada para iniciar às 19h. O concerto, que conta com entrada gratuita e é aberto para todos os públicos, representará a principal atração de uma celebração do Dia Internacional da Mulher, promovida pela instituição neste final de semana. A artista Gabi Nogueira iniciou sua trajetória musical na infância, quando participava do grupo Pequenos Cantores La Salle. Durante mais de duas décadas, a artista construiu uma carreira estável e se consolidou como um dos nomes promissores da cena brasileira contemporânea. Criticamente aclamada, ela também recebeu uma pré-indicação ao Grammy Latino por sua faixa autoral Nem Por Um Segundo, lançada no ano de 2023. No show deste sábado, realizado no Bourbon Country, a artista pretende apresentar um repertório que inclui desde clássicos da música brasileira, homenageando nomes como Alcione, Caetano Veloso, Djavan e Lenine, até sucessos contemporâneos assinados por artistas como Baco Exu do Blues e Luísa Sonza.