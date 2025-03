Filme "Ainda Estou Aqui" ganha primeiro Oscar para o Brasil

"Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, entra para a história do cinema nacional como o primeiro filme brasileiro a conquistar um Oscar. O prêmio de Melhor Filme Internacional foi entregue na noite deste domingo (3), em Los Angeles. O longa ainda concorreu a Melhor Filme, vencido por "Anora", e Fernanda Torres como Melhor Atriz, vencido por Mikey Madison.

O diretor Walter Salles dedicou prêmio a Eunice Paiva. Ele também dedicou estatueta a Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. "Isso vai para uma mulher que, após uma perda sofrida durante um regime autoritário, decidiu não se curvar e resistir. Então este prêmio vai para ela. Seu nome é Eunice Paiva, então é dela. E vai para as duas mulheres extraordinárias que lhe deram vida: Fernanda Torres e Fernanda Montenegro", declarou o diretor.

A produção superou os concorrentes Emília Pérez (França), A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha), A Garota da Agulha (Dinamarca) e Flow (Letônia). O francês, que venceu o Prêmio do Júri em Cannes 2024 e foi indicado a 13 categorias do Oscar, incluindo a de melhor filme, foi considerado como o favorito nos primeiros momentos da disputa, mas acabou se envolvendo em diversas polêmicas.

Inspirado no livro de Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui se passa num contexto de ditadura militar no Brasil. Eunice Paiva (Torres), mulher do ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), que desapareceu e foi morto durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985), precisa se restabelecer e cuidar da família após o sequestro do marido. Torres interpreta uma mulher forte, que diante de diversas situações tensas, intimidadoras ou tristes, como a perda do marido, buscou manter os eixos da família.