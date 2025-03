Oficina literária Santa Sede celebra 15 anos com aula magna do escritor Eduardo Affonso

A oficina literária Santa Sede, crônicas de botequim celebra 15 anos de atividades ininterruptas neste sábado (8), em evento que reunirá cronistas de cinco estados brasileiros no Espaço Força e Luz (rua dos Andradas, 1223), das 14h30min às 21h. A programação inicia na Sala O Retrato (4° andar), com aula magna proferida pelo escritor Eduardo Affonso, cronista do jornal O Globo. Às 18h, no Auditório Barbosa Lessa (4° andar), acontece a mesa Por dentro do jornalismo cultural, com Adriana Androvandi, Luís Diel, Roger Lerina e Vitor Diel. O bate-papo será mediado por Ana Luiza Rizzo, mestre em Escrita Criativa e cronista da revista Ventanas.

Criada pelo escritor Rubem Penz, em 2010, a Santa Sede fez nascer o conceito de "boemia crônica", estudando a vida e obra da geração de cronistas brasileiros dos anos 1950 e 1960. Ainda no sábado, às 20h, a cantora Ana Cris Bizarro resgata dois nomes da música popular com o show Os crônicos Adoniran e Noel, acompanhada de Penz na percursão e Maurício Marques no violão.

Na sequência, o idealizador da Santa Sede e o colunista de O Globo debatem o tema Espaço da crônica no novo jornal, mediado pela professora do Programa de Pós-graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social na Feevale Patrícia Scherer Bassani. Para participar das atividades, é preciso se inscrever pelo site oficial da Santa Sede.