Festival de Teatro Popular e Comunitário celebra Dia Internacional das Mulheres no Parque da Redenção

Neste sábado (8), às 10h, acontece a segunda edição do Festival de Teatro Popular e Comunitário do RS (2º Festicom), no Parque da Redenção (próximo à Feira Ecológica, na av. José Bonifácio). Realizado pela Ong Varanda Cultural com recursos da Lei Paulo Gustavo, o evento destaca a relevância do Teatro Lambe-lambe. As apresentações são gratuitas.

Em consonância à data alusiva, esta etapa do 2º Festicom celebra, ainda, o Dia Internacional das Mulheres, uma vez que a modalidade foi criada por duas artitas nordestinas. o Teatro Lambe-lambe se utiliza de formas animadas com um palco em miniatura, dentro de uma caixa preta, para contar histórias de dois a cinco minutos a um espectador por vez.

A atriz Cristiane de Freitas, idealizadora do Festival em parceria com o produtor César Camargo, é uma das artistas gaúchas pesquisadoras e divulgadoras do gênero. Neste sábado, um de seus trabalhos, Amigo Alado, integra a programação de apresentações, que contará ainda com outros cinco mini-espetáculos, assinados por outras cinco artistas do Rio Grande do Sul: Brincante (de Amanda Senna), O pequeno príncipe e o reizinho (de Daiene Cliquet), Solange (de Genifer Gerhardt), Zip de volta para casa (Marion dos Santos) e Vila do amanhã (Niltamara Gomes).



As peças têm temáticas variadas, proporcionando uma experiência imersiva e representando a diversidade das mulheres gaúchas, negras, indígenas, mães e mulheres sem filhos. Além desta etapa presencial, o Festival também prevê uma Mostra Online de Teatro Lambe-lambe, a fim de ampliar a visibilidade de artistas que se dedicam a este segmento em diversas regiões do Brasil.