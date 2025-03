Banda Roupa Nova confirma shows no RS, em abril

Em abril deste ano, a banda Roupa Nova apresenta seu show Simplesmente Roupa Nova em duas cidades do Rio Grande do Sul. A primeira apresentação ocorre às 10h do dia 22 do próximo mês, no Theatro Guarany (rua Lôbo da Costa, 849), na cidade de Pelotas. No dia seguinte (23), às 20h, a banda sobe ao palco do Teatro Feevale, localizado na Universidade Feevale (RS-239, 2755), em Novo Hamburgo. Os ingressos para ambos os shows já estão disponíveis pela plataforma Shotgun. Fundada em 1980, a banda Roupa Nova é conhecida por seu enorme apelo popular, atraindo pessoas de todas as idades seus shows que nacionais e internacionais. Aclamado pela crítica, o grupo já foi vencedor do Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro, com o disco Roupa Nova em Londres, além de coleciona outros discos de ouro e platina.