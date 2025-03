Projeto leva arte a escolas estaduais afetadas pelas enchentes

Projeto que trabalha principalmente na criação de galerias artísticas a céu aberto, através da grafitagem dos muros escolares, o Viva Perifa contemplou recentemente três instituições de ensino básico localizadas na cidade de São Leopoldo, que foram afetadas pelas enchentes de maio de 2024. Ao todo, o coletivo formado por artistas mulheres grafitou mais de 600m² de muros das escolas Cândido Xavier, Castro Alves e Rui Barbosa, visando contribuir através da arte e da cultura para a ressignificação destes locais, após serem afetados pelas águas no ano passado.

Produzido pela Yabá Consultoria e coproduzido pela Aflora Cultural, o projeto artístico, em breve deve chegar também na capital gaúcha. De acordo com a idealizadora do projeto Andrea Moreira, além da ressignificação através da criação de murais, a ideia também foi pensada com o objetivo de apoiar e valorizar artistas da região. "É uma iniciativa sensível que registra as memórias da comunidade antes da tragédia e estimula sonhos e desejos para o seu futuro", afirma. Segundo ela, as temáticas retratadas nas pinturas são escolhidas previamente, pelas próprias escolas.