Praia de Belas Shopping realiza ações de Carnaval para o público infantil

O Carnaval do Praia de Belas (av. Praia de Belas, 1181) acontece nesta terça-feira (4), das 15h às 19h, e promete animar o público infantil e seus familiares. Com entrada gratuita, a atração acontece no 2° piso, no espaço da EPAK Escola de Patinação, apresentando um bloquinho da Cia Lúdica com recreação e música ao vivo, além de oficinas de máscara e de pintura facial.“Estamos muito felizes e animados com o evento e com a oportunidade de proporcionar para os nossos clientes uma opção de lazer para toda a família em um ambiente com o qual eles já estão familiarizados", afirma o gerente de marketing do empreendimento, Diego Rassier. "Temos certeza de que será um dia de muita diversão, com uma programação completa para as crianças aproveitarem bastante e criarem memórias únicas aqui no Praia de Belas", emenda.