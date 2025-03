Teatro Zé Adão Barbosa abre as portas no Quarto Distrito

O Teatro Zé Adão Barbosa (rua Álvaro Chaves, 462) abrirá as portas no Quarto Distrito nesta quarta-feira (5), marcando a inauguração do espaço com um baile de Carnaval. A celebração deve ter início às 21h, e promete proporcionar uma noite com muita música, fantasias e diversão para o público. Os ingressos custam R$ 40,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.Além de festejar a inauguração do novo teatro na capital gaúcha, o baile de Carnaval do empreendimento cultural também tem o objetivo de comemorar o aniversário do artista Zé Adão Barbosa, que dá nome ao Teatro. Criado com a proposta de apoiar a cena teatral de Porto Alegre, além de movimentar a economia artística da região, o espaço conta com uma estrutura de 720 m² e capacidade para 200 pessoas. Além de outros espetáculos e eventos ao longo de sua programação, ali também serão realizadas as 12 montagens da Escola Casa de Teatro, que ocorrerão ao longo de 2025.