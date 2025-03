Obra do diretor peruano Jonatan Relayze é exibida em Torres

A próxima sessão do Cineclube Torres acontece nesta segunda-feira (3), às 20h, a partir da exibição do filme Rosa Chumbe, do diretor peruano Jonatan Relayze. Com entrada franca, a exibição ocorre na Sala Audiovisual Gilda e Leonardo, junto à escola Up Idiomas (rua Cincinato Borges, 420), em Torres (RS).A narrativa conta a história de Rosa, uma policial veterana que tem problemas com abuso de álcool e jogos de aposta, e mora com sua filha e seu neto. O drama familiar se inicia no dia em que a jovem que vive com a oficial decide sair de casa, deixando sua mãe e seu filho para trás. De acordo com o crítico peruano Sebastian Zavala Kahn, o longa é bem sucedido tanto de uma perspectiva de montagem, quanto na trama emocional que deseja construir. "Rosa Chumbe pode ser considerado um dos melhores filmes nacionais da última década, pelo seu impecável acabamento técnico ou pelas suas excelentes atuações centrais, mas principalmente, pela forma intimista e credível como representa a nossa Lima contemporânea”, atesta.