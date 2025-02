Fazenda Butiá promove mudança em seu formato de operação

O Butiá, antiga fazenda localizada na beira do rio Guaíba, realizará uma mudança no formato dos seus encontros a partir do próximo mês. Suas tardes de jazz e música eletrônica, antes promovidas semanalmente, passarão a acontecer apenas em algumas datas específicas, divulgadas previamente no site do espaço. Como uma maneira de se despedir de seu público fiel, a instituição organizará uma programação especial de Carnaval, que se estenderá ao longo de todo o feriado.



A agenda se iniciará neste sábado (1), às 16h, com um set de música eletrônica tocado pelo DJ Gustavo Bassani, residente da casa. Já no domingo (2), o quarteto formado pelos musicistas Nico Bueno, Nicola Spolidoro, Luke Faro e Ronaldo Pereira interpretará clássicos do jazz, em uma apresentação que se inicia às 18h. A programação termina na segunda-feira (2) com um concerto da banda Marmota, também às 18h.



Os ingressos custam R$ 120,00 por pessoa, com isenção para crianças de até dez anos. Para aqueles que fizerem reservas até esta sexta-feira (28), através do site do evento, a fazenda Butiá oferecerá um desconto de 20% no valor dos ingressos.