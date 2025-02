Canoas Shopping promove atrações especiais de Carnaval para adultos e crianças

O Canoas Shopping (av. Guilherme Schell, 6750) receberá uma programação especial para celebrar o feriado de Carnaval. Com entrada gratuita em todas as atividades, o espaço promete organizar experiências que pretendem entreter tanto as crianças, quanto os adultos. Neste sábado (1), a programação terá início com o Bailinho Infantil, que deverá acontecer das 15h às 19h, no Espaço Cultural Canoas Shopping. Durante o turno da tarde, uma série de atividades lúdicas serão oferecidas para os pequenos, como oficinas de customização de máscaras, e exercícios de pintura facial e customização de cabelos. As oficinas também serão acompanhadas por uma bandinha de Carnaval e um DJ, responsáveis pela trilha sonora da festa.Os adultos, por sua vez, poderão aproveitar um Happy Hour de Carnaval, oferecido na Praça de Alimentação do Shopping. Na terça-feira (4), das 19h às 21h, os visitantes terão a possibilidade de assistir ao show Vem Sambar, do artista Moreno Morais, que contará com a distribuição gratuita de confete e serpentina.