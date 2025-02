Exposição 'Gigantes da República Tcheca' permanece na Biblioteca Pública até o dia 22 de março

Em cartaz na Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1190), a exposição Gigantes da Cultura Tcheca teve seu período de visitação prorrogado até o dia 22 de março. Com entrada gratuita, a mostra tem o objetivo de proporcionar uma jornada pela vida e obra de grandes artistas com origem na República Tcheca. O prazo foi estendido devido à grande procura do público pelo projeto, somada às solicitações diretas dos visitantes.



Com curadoria de Salus Loch, a exposição está aberta para visitação desde o mês de dezembro, durante os dias da semana, exceto aos domingos. A mostra oferece aos frequentadores a possibilidade de explorar a produção artística de gigantes da literatura tcheca como Franz Kafka e Karel Apek, além de destacar artistas de origem tcheca que se estabeleceram no Rio Grande do Sul, como Francis Pelichek e Francisco Valdomiro Lorenz.



Outras atividades propostas pela mostra Gigantes da Cultura Tcheca incluem a exploração das litografias do artista Pavel Rouka e a participação em visitas guiadas oferecidas pelos organizadores.