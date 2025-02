Canoense Tais Fagundes lança seu primeiro livro infantojuvenil, 'Papel amassado'

A autora canoense Tais Fagundes está lançando seu primeiro livro, Papel amassado, voltado ao público infantojuvenil. Publicada pela Editora Labrador, a obra conta com ilustrações da artista Ana Cardia e aborda questões como presença, pertencimento e afeto para leitores que estão em fase de desenvolvimento – ou que possuem alguma conexão com a temática.



No livro, a autora promove uma discussão sobre identidade e autoconsciência, encorajando seus leitores a reconhecerem suas próprias dificuldades. Para Tais, até mesmo o título da obra constitui uma metáfora para as complicações da existência humana. “Papel amassado fala da vida”, diz a escritora. “Fala também do sentimento, da permissão de estar e pertencer a este mundo na totalidade; do viver desperto para enxergar o caminho, as mudanças e os seus amassados.”