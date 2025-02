Centro Cultural da Ufrgs abre edital de ocupação para 2025

O Edital de Ocupação do Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) está com inscrições abertas até o dia 23 de março, para projetos em artes cênicas (circo, dança, teatro); artes visuais; culturas populares e saberes tradicionais; cultura e emergência climática; literatura; música; e políticas culturais e gestão da cultura.

A iniciativa visa disponibilizar um espaço dentro da Universidade para a realização de atividades artístico-culturais diversas tanto para integrantes da comunidade acadêmica quanto para coletivos de arte e pessoas físicas ou jurídicas externas. As propostas devem ser inscritas através do formulário publicado no site do Departamento de Difusão Cultural da Instituição. Serão selecionados até 20 projetos que levem como elementos transversais a inclusão social, a diversidade, a pluralidade e a sustentabilidade, a serem realizadas entre os meses de junho de 2025 e abril de 2026, no Centro Cultural da Ufrgs.



Além disso, os propostas têm a possibilidade de variar significativamente em outros aspectos, podendo ser por exemplo, tanto exposições ou atividades pontuais, como palestras, debates, saraus e seminários, quanto ações de média ou longa duração, como grupos de estudos, ensaios e o desenvolvimento de processos criativos. Todas as especificidades estão detalhadas no edital, disponibilizado no site do Departamento de Difusão Cultural da Universidade.