Longa inspirado e estrelado por atriz brasileira chega aos festivais internacionais

Inspirado na vida da atriz e produtora brasileira Gabriela Kulaif, o novo longa-metragem BitterSweet foi exibido no Marché du Film, em Cannes, e está sendo selecionado para diversos festivais cinematográficos ao redor do mundo. Além do protagonismo da artista, o filme também conta com a interpretação central de seu marido, Steven Martini, que assina a direção e o roteiro. Ainda sem data de estreia confirmada, após sua passagem pelas principais mostras, a obra deve chegar aos cinemas internacionais.BitterSweet é baseado na história de Gabriela, que viu sua vida ser drasticamente alterada quando seu marido foi impedido judicialmente de voltar para casa, após passar por um grave episódio de crise de ansiedade. Depois de retornar do distanciamento, o diretor foi diagnosticado com autismo, assim como o filho de nove anos do casal. Gabriela conta que, da mesma forma que a obtenção do diagnóstico, a produção do longa-metragem foi muito importante para a reestruturação das suas relações familiares. "Tudo fez sentido, aprendi a lidar com Steven e com o meu filho, que também foi diagnosticado. Quando fizemos o filme, tudo se encaixou, a arte nos ajudou nesse processo de cura da nossa família", diz a atriz. Além de BitterSweet, Kulaif já produziu o longa Fourth Grade, de Marcelo Galvão, atuou em Holistay, terror em que também divide a tela com Steven Martini, e segue na produção de budgets de roteiros para o mundo todo.