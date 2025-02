Biografia de Luis Ricardo chega às livrarias de Porto Alegre

A biografia Luis Ricardo - Muito além do palhaço mais famoso do mundo já está disponível para aquisição nas livrarias porto-alegrenses. O livro, distribuído pelo Citadel Grupo Editorial, procura retratar a vida do apresentador Luis Ricardo, conhecido por ter sido intérprete do palhaço Bozo durante quase uma década e por atuar como substituto oficial de Sílvio Santos nas atrações do SBT. Além das lojas físicas, também é possível adquirir exemplares de modo virtual, pela Amazon. Assinada por William Sanches, a narrativa revisita a infância e criação do showman em uma família de forte tradição circense. Em seguida, o livro detalha os primórdios da carreira de Luis Ricardo, desde o início da sua jornada no SBT até o seu sucesso como o personagem Bozo, no Domingo no Parque.Outro aspecto que chama atenção e é aprofundado nas páginas da biografia é a ligação que o apresentador desenvolveu com Sílvio Santos, fundador da empresa SBT. No livro, o showman narra episódios que passou ao lado do patrão, e destaca o impacto que essa relação teve em sua vida.