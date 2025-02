Barra Shopping promove bloquinho de Carnaval gratuito para crianças

O espaço de lazer BarraCadabra, localizado no Barra Shopping Sul (av. Diário de Notícias, 300), promoverá um bloquinho de Carnaval gratuito, destinado para o público infantil, nesta quarta-feira (26). O evento acontece das 18h às 20h30min, com a proposta de proporcionar, às crianças e suas famílias, uma festa repleta de atividades lúdicas e criativas.

A programação contará com um show da Cia Lúdica, que trabalha com a construção de experiências interativas para crianças, ligadas à música, dança e teatro. Além disso, a estrutura do espaço – uma área de 2.500m² cheia de brinquedos e atividades – também estará disponível para a utilização dos frequentadores do shopping.