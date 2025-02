Rita Benneditto abre o projeto 'Elas Cantam as Águas' com a faixa 'Plenitude'

A cantora Rita Benneditto realizou o lançamento de Plenitude, canção que faz parte do projeto musical Elas cantam as águas. O single, que foi disponibilizado em todas as plataformas digitais, é acompanhado de um videoclipe, publicado no canal do YouTube da gravadora Galvão. Inspirada pela cultura afro-brasileira, a maranhense Rita Benneditto se consolidou como uma das mais expoentes vozes da cena artística brasileira contemporânea. Na criação de sua nova obra Plenitude, a cantora trabalhou em conjunto com os compositores Gabriel Martins e Carlos Papel, coautores da faixa. O projeto Elas cantam as águas conta com músicas de compositores como Ivan Lins e Vitor Martins, artistas brasileiros reconhecidos internacionalmente. Além de Rita, as faixas também têm interpretação de Leila Pinheiro, Zizi Possi e Fabiana Cozza, importantes vozes da MPB atual.