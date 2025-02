Orquestra Filarmônica da Ufrgs promove cursos e oficinas de música

O Programa de Extensão em Música da Ufgrs, promovido pela Orquestra Filarmônica da universidade, abriu suas inscrições nesta quinta-feira (20). Disponível até o dia 6 de março, o processo oferece vagas para três atividades distintas que visam o ensino e a prática da música: o Curso de Extensão em Instrumentos Musicais, a Oficina de Teoria e Percepção Musical e a Oficina de Canto Coral. Os encontros do programa devem acontecer no Instituto de Artes (IA) da Universidade (rua Senhor dos Passos, 248) e as inscrições devem ser realizadas pelo site da Escola. O Programa cobra uma taxa de matrícula semestral, mas é possível solicitar isenção do pagamento por meio do Edital de Concessão de Auxílio de Custos da Instituição.No primeiro curso, alunos poderão se inscrever para participar de encontros individuais ou em grupo, em diferentes níveis de dificuldade. Além da modalidade de canto popular, também serão disponibilizadas aulas de violão popular, violão clássico, órgão de tubos, piano, violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta doce, clarinete e fagote.A Oficina de Teoria e Percepção Musical, por sua vez, tem a missão de transmitir e ensinar os elementos fundamentais da linguagem da música, e procura auxiliar aqueles que desejam se preparar para as provas de habilitação específica no curso de Música do vestibular da Ufrgs.Por fim, a última oficina oferece a possibilidade dos alunos participarem da prática do coral, além de estarem presentes em diversos recitais e concertos.