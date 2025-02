Coro Sinfônico da OSPA abre inscrições para novos talentos

A Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) abriu as inscrições para cantores interessados em fazer parte do seu Coro Sinfônico, um dos mais renomados grupos corais do Brasil. As informações sobre o processo, que segue até o dia 26 de fevereiro, estão disponíveis no edital lançado pela OSPA.A primeira etapa do processo seletivo acontece na modalidade virtual, através do preenchimento de um formulário online e do envio de um vídeo contendo uma interpretação da peça Ave Verum Corpus, de Mozart. Em seguida, aqueles que forem selecionados para a próxima fase deverão participar de uma audição presencial, marcada para os dias 5 e 6 de março.Para aprovação, o candidato deverá atingir a média mínima de seis pontos em cada etapa. O resultado definitivo, por sua vez, será publicado até o dia 11 de março, no site oficial da Orquestra.