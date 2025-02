Espetáculo em Caxias do Sul aborda a vida da artista Vivita Cartier

O Grupo UEBA Produtos Notáveis apresentará três sessões gratuitas do espetáculo Vivita - A noiva do sol, programadas para acontecer nesta sexta-feira (21) e também no sábado (22) e no domingo (23), sempre às 19h. Com protagonismo da atriz gaúcha Aline Zilli, as apresentações devem ocorrer no Centro Cultural Moinho da Cascata (rua Henrique Riboldi, 69), em Caxias do Sul. Dirigida por Jonas Piccoli, a peça é uma homenagem à artista e poetisa gaúcha Vivita Cartier. Cento e cinco anos após a sua morte, o Grupo UEBA decidiu abordar os detalhes da sua vida e obra, em um trabalho que promete ser sensível e envolvente. Além disso, a dramaturgia e roteiro do espetáculo foram baseados na pesquisa biográfica conduzida por Marcos Fernando Kirst, que também faz participação especial na montagem.A curta temporada de apresentações da peça encerra a programação da terceira edição do projeto Mostra arte na margem e tem financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul (LIC) e apoio cultural do Instituto Elisabetha Randon, Cenci Dicriare e Orquídea.