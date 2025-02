O que vem por aí

Neste sábado, em comemoração ao Dia Internacional da Margarita, os apreciadores do famoso drinque mexicano curtirão uma programação especial no Press, na Hilário Ribeiro, 281, no bairro Moinhos de Vento. Além de dose dupla de Margarita, haverá DJ animando o restaurante com ritmos latinos a partir das 18h.

O Encouraçado Butikin será palco do animado Bloco da Mari, festa que resgatará o espírito dos bailes carnavalescos de antigamente, na próxima quarta-feira. A jornalista e escritora Mariana Bertolucci, da Revista Bá, será a anfitriã! Com animação da banda Trio 936, o evento marcará o início das comemorações dos 60 anos da icônica casa noturna da avenida Independência, que contará com uma programação especial ao longo de 2025.