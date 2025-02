Longa de Bruce de LaBruce chega aos cinemas de Porto Alegre

Chega aos cinemas da Capital nesta quinta-feira (20) o longa-metragem O intruso, distribuído pela Imovision. O filme leva a assinatura de Bruce de LaBruce, diretor queer conhecido pela produção de trabalhos ousados como Gerontofilia, lançado em 2013 e Otto; ou Viva a gente morta, de 2008.Releitura da obra Teorema, de Pier Paolo Pasolini, O intruso teve sua estreia mundial no Festival de Cinema de Berlim de 2024. A narrativa acompanha a história de um imigrante interpretado por Bishop Black, que aparece nu na beira do Rio Tâmisa. Quando chega à casa de uma família burguesa, o protagonista começa a trabalhar como funcionário e ter encontros eróticos com os parentes que residem no local.A partir da exibição de cenas de sexo explícito, o filme procura mesclar a pornografia com uma mensagem política, buscando construir uma crítica à xenofobia, ao racismo e aos preconceitos que são atrelados à figura dos refugiados.