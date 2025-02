Inauguração do Teatro Simões Lopes Neto contará com intensa programação artística

O Teatro Simões Lopes Neto - um dos equipamentos culturais mais aguardados pelos gaúchos nos últimos anos - será entregue ao público no próximo dia 28 de março. O evento marca a conclusão definitiva das obras do Multipalco Eva Sopher, iniciadas em 2003 e finalizadas após o investimento de R$ 19,6 milhões por parte do governo do Estado. Ao todo, dez espetáculos, que abrangem teatro, dança, circo e música, distribuídos em 23 sessões, serão apresentados até o dia 11 de maio, abrigando diferentes temáticas, além de homenagear o escritor e jornalista pelotense João Simões Lopes Neto, considerado o primeiro grande nome da literatura do Rio Grande do Sul.

A agenda inicial já adianta a linha curatorial do novo espaço, que se propõe não só a receber produções marcantes do Rio Grande do Sul, Brasil e exterior, como também fomentar e incentivar a criação de novas montagens, envolvendo diferentes artistas e grupos do Estado. Os ingressos já estão à venda pelo site do Theatro São Pedro, com preços entre R$ 10,00 e R$ 200,00.

Na noite de inauguração, será apresentado (para convidados) o espetáculo 'Turandot', a última ópera do compositor italiano Giacomo Puccini, com concepção e direção cênica de Flávio Leite e regência do maestro argentino Carlos Vieu. A atração é uma superprodução realizada pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), unindo a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (CORS) e a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA). A montagem envolverá cerca de 200 pessoas na equipe e será apresentada também para o público em geral, entre os dias 29 a 31 de março.

O espaço em formato italiano, com 700m² e 576 lugares, conta com acústica e estrutura cênica para receber montagens de diferentes portes e das mais abrangentes formas de expressão artística. Após a ópera de estreia do novo teatro, entre 4 e 6 de abril, o local receberá o espetáculo de dança 'Uma Mulher Vestida de Sol', do Grupo Grial, de Recife, fundado há quase três décadas pelo escritor e dramaturgo Ariano Suassuna e pela coreógrafa Maria Costa Rêgo. A montagem que representa, na dança, a diversidade cultural brasileira e as visões de mundo herdadas dos povos indígenas, europeus ibéricos e africanos, é inédita na Capital.

Outras duas produções vindas de fora do Estado serão apresentadas pela primeira vez em Porto Alegre: o espetáculo musical 'Dementes', do grupo argentino La Buena Moza, que fará exibição cênica com mais de 15 cantores, banda, figurinos e acessórios especiais para mostrar um roteiro repleto de graça e acidez nos dias 11 e 12 de abril; e a peça teatral 'Lady Tempestade', estrelada por Andrea Beltrão, com direção de Yara de Novaes (e uma das líderes nas indicações para a 35ª edição do Prêmio Shell de Teatro), que terá sessões de 1 a 4 de maio no espaço cultural. A peça mergulha no diário da advogada Mércia Albuquerque, que se dedicou a defender presos políticos.

Outras três atrações chegarão ao palco por encomenda da gestão do novo teatro. Entre elas, está o espetáculo 'A Viúva Pitorra', comédia dramática escrita em 1896 por Simões Lopes Neto, sob o pseudônimo de Serafim Bemol. A montagem, que teve temporada entre 1991 e 1992 após adaptação do escritor Valter Sobreiro Junior, retornará a cartaz nos dias 16 e 17 de abril, com direção do próprio Sobreiro Junior e novo elenco. As outras duas produções são inéditas e foram criadas a pedido do Multipalco: o espetáculo 'Lendas do Sul', que transformará fábulas como Salamanca do Jarau e Negrinho do Pastoreio, registradas por Simões Lopes Neto, em uma adaptação circense assinada pela trupe do Grupo Tholl com apresentações nos dias 9 e 10 de maio; e a montagem cênico-musical 'Cabaré do Tempo - Para Lembrar do Futuro', com a Cia Rústica dirigida por Patrícia Fagundes para percorrer memórias, desejos e sonhos de futuro em apresentação única e gratuita, no dia 11 de maio, marcando o encerramento da programação inaugural.

O novo palco ainda receberá produções, como o premiado espetáculo de dança 'Chula', com a bailarina e percussionista Emily Borghetti destacando, no dia 9 de de abril, a cultura gaúcha com ritmos que abrangem milongas, chacareras, bugios e rancheiras, além de trazer referências diversas como a lenda de Boitatá, recolhida por Simões Lopes Neto. Já nos dias 25, 26 e 27 de abril, será apresentada a peça 'Tom na Fazenda', do Rio de Janeiro, que traz seu idealizador, Armando Babaioff no elenco, ao lado de Denise Del Vecchio, Gustavo Rodrigues e Camila Nhary. O espetáculo, que está há sete anos em cartaz, recebeu 26 prêmios em cinco diferentes países e foi assistido por mais de 95 mil espectadores. Com encenação envolvente e impactante, o trabalho aborda questões cruciais e contemporâneas, como a homofobia e o patriarcado.

No decorrer de 2025, o Teatro Simões Lopes Neto ainda sediará os concertos da Orquestra Theatro São Pedro, que ainda integrará a programação de abertura no dia 10 de abril, data exata em que completa 40 anos de atuação. Neste dia, para comemorar as quatro décadas de atividades ininterruptas da Orquestra, o maestro Evandro Matté receberá artistas que fizeram parte dessa história, além do pianista Cristian Budu, um dos maiores nomes da música de concerto na atualidade, que será o solista da noite.